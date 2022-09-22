عبدالعزيز الفضلي



بدأت وزارة التربية متابعة اجراءات المعلمين الذين تعاقدت معهم في فلسطين مع الجهات المختصة تمهيدا لادخالهم البلاد فور الانتهاء من تلك الاجراءات سواء في الكويت او في فلسطين.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» عن ان الوفد التربوي الذي تعاقد مع المعلمين في فلسطين استقبل ما يقارب 985 مستوفيا للشروط من اصل 3 آلاف متقدم، مشيرة الى ان من اجتاز المقابلات والاختبارات 500 معلم ومعلمة تم اختيارهم للعمل في التربية معلمين في التخصصات المطلوبة والتي اعلنت عنها الوزارة. وأضافت المصادر ان متقدما واحدا اعتذر ليبقى العدد على 499 معلما ومعلمة، لافتة الى انه تم اختيارهم وفقا للنظم واللوائح المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي التي حددت الجامعات المعتمدة والمسموح بالتعاقد مع خريجيها، موضحة انه تم استبعاد المتقدمين من خريجي الجامعات الإسرائيلية وكذلك الجامعات غير المعتمدة.