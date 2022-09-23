أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية أبو حليفة التعاونية عبدالله العجمي عن حصول جمعية أبوحليفة عن موافقة الوزارة على تسيير رحلة العمرة للمساهمين.



وأوضح العجمي أن عودة تسيير رحلات العمرة للمساهمين له أهمية كبيرة من حيث توفير الأجواء الروحانية والأسرية للمساهمين، لافتا إلى انه تم الحصول على موافقة «الشؤون» لدعوة شركات السياحة المتخصصة في هذا المجال لتسلم كراسة الشروط وفق الاشتراطات التي أقرتها الوزارة، مشيرا إلى أنه ستتم بعد الترسية على الشركة السياحية الإعلان للبدء في تسجيل المساهمين الراغبين في الاشتراك برحلة العمرة وفق شروط الوزارة.