أقامت الإدارة العامة للجمارك حفل مشاريع التحول الرقمي وتمكين التكنولوجيا بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد، ومدير مؤسسة الموانئ عيسى الملا.



وقال الوزير الشريعان في كلمة له إن الإدارة العامة للجمارك هي النافذة الأولى لدخول جميع الواردات للدولة وهم صمام الأمان بعد الله عز وجل لكويتنا الغالية في محاربة كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد.



وأكد الشريعان دعمه الكامل لجميع الاستراتيجيات والخطط التي تستهدفها الإدارة العامة للجمارك بما يرفع من فعالية الأداء وكفاءة العمليات التشغيلية لتحقيق جميع الأهداف المرجوة.



وقال انه يتابع عن كثب وحرص شديد ما تشهده الإدارة العامة للجمارك من إنجاز ملف التحول الرقمي واستخدام أحدث الأنظمة المعمول بها لتسهيل كافة الخدمات للمتعاملين مع الجمارك، وهذا ما يعكس صورة الكويت على المستوى الاقتصادي لجذب الاستثمارات وتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين



من جانبه، اكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد أن الإدارة العامة للجمارك متمثلة في جميع قطاعاتها تؤمن بأن التقنيات والمنصات الرقمية أصبحت من أهم مكونات البنية التحتية لمختلف المؤسسات في العمليات الإدارية والخدمية والرقابية وهو ما جعلها ركيزة أساسية في خططنا من خلال توجيهات مباشرة لضرورة الاستفادة من التطور الإلكتروني الهائل والمستمر في مجالات العمل الجمركي المختلف والرقابة الحديثة في ظل التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه التجارة عبر الحدود، ومن ثم فإن الإدارة العامة للجمارك وبسواعد أبنائها تواصل حشد الطاقات البشرية والتقنيات المختلفة لمواجهة كل التهديدات التي تؤثر على أمن وسلامة المجتمع، وفي هذا الإطار فإن الإدارة العامة للجمارك وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية تواصل تفعيل مبادرات وأنماط جديدة تعزز من مستويات الخدمات الجمركية بما يتوافق مع المعايير الدولية مع وضع أهمية خاصة لأمن الحدود وتسهيل التجارة سعيا لإثراء الاقتصاد الوطني من خلال التجارة الآمنة التي تعود بالنفع على وطننا الكويت.



وأضاف أن رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول معربا عن اعتزازه بالإنجازات المتميزة للمنافذ الجمركية المتعلقة بمعدلات غير مسبوقة في الضبطيات الفترة الأخيرة.