قالت رئيسة القطاع النسائي بجمعية النجاة الخيرية وضحة البليس إن القطاع النسائي مستمر في تنفيذ الأنشطة والمشاريع الرائدة التي تخدم شريحة كبيرة من المستفيدين داخل الكويت وخارجها ومنها كفالة 60 مؤذنا في كل من الهند وبنغلاديش، و5 دعاة في المملكة المتحدة.



وأضافت البليس: نختار المؤذنين من خريجي كلية الشريعة ونشجعهم ليقوموا بدورهم الدعوي الرائد تجاه نشر الثقافة الإسلامية وشحذ الوازع الديني للمسلمين وإقامة حلقات القرآن الكريم والحديث والفقه والسيرة.



وحول الدور الدعوي الذي قام به القطاع النسائي داخل الكويت، قالت: تم تقديم سلسلة من المحاضرات منها محاضرة د.وداد العيسى بعنوان «لقد خلقنا الإنسان في كبد».