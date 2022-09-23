في إطار تواصل حملة «جفاف ومجاعة» التي أطلقتها «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي لإغاثة المتضررين بالجفاف، بدأ وفد يضم كلا من مدير إدارة التسويق عبدالعزيز الإبراهيم، ومشرف إدارة العمليات والتمكين محمد الخراز، بزيارة للصومال لمعاينة آثار موجة الجفاف التي يتعرض لها الصومال. وتضمن برنامج اليوم الثاني زيارة مخيمات النازحين، وتوزيع سلال غذائية، وقام الوفد بتوزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر تضررا بالجفاف الذين يعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتضمنت السلال المواد التموينية التي تكفي الأسر مدة شهر، وبلغ عدد المستفيدين 400 أسرة نحو 2000 مستفيد، بالإضافة إلى توزيع تناكر للمياه استفاد منها أكثر من 10 آلاف مستفيد.