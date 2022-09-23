عاطف رمضان



أصدر وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م. علي الموسى 3 قرارات وزارية حصلت «الأنباء» على نسخ منها بتكليف 3 مديرين للقيام بأعمال وكلاء مساعدين بالتكليف بالاضافة الى اعمالهم.



فقد أصدر الوزير الموسى قرارا وزاريا بشأن تكليف رئيس مكتب بمستوى مدير ادارة للقيام بأعمال وكيل وزارة مساعد.



ووفق القرار الوزاري، يعهد الى رئيس مكتب التخطيط والمتابعة بقطاع المشاريع الانشائية د. خديجة ظاهر المطيري للقيام بأعمال وكيل وزارة مساعد لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث بالاضافة الى عملها.



وأصدر وزير الاشغال قرارا وزاريا يقضي بتكليف المتحدث الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة ومدير ادارة مركز نظم المعلومات م. أحمد الصالح، بالقيام بأعمال وكيل وزارة مساعد لقطاع التخطيط والتنمية.



كما أصدر الموسى قرارا وزاريا يقضي بتكليف



مدير صيانة الاحمدي للطرق والشبكات عماش الرشيدي بالقيام بأعمال وكيل مساعد لقطاع الهندسة الصحية.