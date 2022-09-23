أنا مسؤول عن تطبيق القانون وإذا قدر لي أن أصل إلى البرلمان سوف أقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة



قال مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان إنه لا يختلف أحد على أن الكويت تحتاج إلى قانون تجريم المثلية، مضيفا أنه لا يوجد شخص كويتي أو كويتية يختلف على موضوع سب الصحابة رضوان الله عليهم وتجريمه.



وأضاف الفوزان، في تصريح صحافي: اللباس المحتشم هو لائحة تنظيمية داخل الجامعة وليس لي علاقة به، مؤكدا «أنا مسؤول عن تطبيق القانون وإذا قدر لي أن أصل إلى البرلمان سوف أقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة ولا أقبل الوصاية على أحد أو تقييد الحريات، بل تذود عن حريات الآخرين والشعب وهذا أمر مهم ويجب أن يكون واضحا للمواطنين».



وذكر أنه «بالنسبة لي الحرية وحرية الأفراد وعدم الوصاية عليهم خط أحمر وسأكون في وجه أي شخص يحاول أن يكون وصيا على الناس أو يحاول أن يقيد حريتهم، فنحن مقبلون على أكبر صراع ضد الفساد، وضد جميع من تضرر من القرارات الأخيرة الإصلاحية».