سفير لاو: لجنة الآسيان في الكويت أظهرت تضامننا القوي وتعاوننا الوثيق والمستمر



أسامة دياب



أعربت سفيرة إندونيسيا لدى البلاد لينا ماريانا عن أسمى آيات التقدير لوزارة الخارجية على دعمهم الدائم والمستمر للجنة دول الآسيان في الكويت ACK لتعزيز برامجها وتعريف ثقافته للشعب الكويتي، مستعرضة مع الحضور عددا من أنشطة اللجنة بعد تحسن وضع «كورونا» ورفع القيود تدريجيا خلال الأشهر الثمانية الماضية، موضحة أنها كانت فرصة مواتية لنشر ثقافة الآسيان.جاء ذلك في مجمل كلمتها التي ألقاها خلال الحفل الذي أقامته السفارة الإندونيسية بمناسبة يوم الآسيان وتسليم رئاسة الآسيان إلى جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية.



ولفتت إلى أن آسيان هي موطن لأكثر من 660 مليون شخص بإجمالي ناتج محلي قدره 3.6 تريليونات دولار أميركي، موضحة أن الآسيان أسرة واحدة كبيرة تهدف الى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. وأضافت: لقد صمدت الآسيان أمام اختبار الزمن وأصبحت العامل الأكثر أهمية في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وقالت في كلمتها إن الكويت لاعب مركزي في المنطقة، كما ان كلا من الكويت والآسيان لديهما أهداف مماثلة للبناء والحفاظ على الاستقرار في المنطقة والعلاقات الدولية. من جهته، توجه سفير جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية لدى البلاد بون إنثابانديث بالتهنئة إلى السفيرة الإندونيسية على رئاستها الممتازة والرائعة



لـ ACK في الفترة من فبراير إلى سبتمبر 2022. وأضاف: منذ تأسيس ACK في مايو 2011، نفذت لجنة الآسيان في الكويت العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، وبالتالي اكتسبت اعترافا وتقديرا متزايدا من السفارات الأجنبية والسلطات الكويتية، علاوة على ذلك، فقد أظهرت اللجنة تضامننا القوي وتعاوننا الوثيق وتنسيقنا المستمر. وتابع أن «الآسيان» تأسست في 8 أغسطس 1967، ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والخمسين لتأسيس الآسيان، مضيفا أن جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية أصبحت عضوا في الآسيان في 23 يوليو 1997 وهذا العام هو الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانضمامها إلى الآسيان.