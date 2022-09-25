

قال الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلين: حلت ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، والتي توافق 23 سبتمبر من كل عام، وبهذه المناسبة السعيدة نرفع أسمى آيات التبريكات والتهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى العائلة المالكة والشعب السعودي الكريم. وأضاف: أن هذه الذكرى تسلط الضوء على المسيرة العطرة لهذا البلد المعطاء منذ تأسيسه على يد الملك عبدالعزيز واستمرار أبنائه في حمل راية التوحيد وإرساء دعائم الدولة والحفاظ على وحدتها بخطى ثابتة نحو التنمية والتطور.



وتابع الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلين بالقول: إن مسيرة التطور تحظى بدعم كامل من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، حيث تم إطلاق العديد من المشاريع التنموية العملاقة والتي تعد ضمانا لاستمرار الرخاء والازدهار للشعب السعودي وللأجيال المقبلة. وأشاد بتطور وتجذر العلاقات الكويتية ـ السعودية القائمة على التعاون والتآزر في مختلف المجالات، في استمرار لمسيرة العلاقات الوطيدة والمتجذرة التي تجمع أسرتي الحكم في المملكة والكويت والشعبين الشقيقين، وهو ما تجسد في الاحتفال بهذه الذكرى عبر جميع المستويات، وكانت فرحة الذكرى هي فرحة لأهل الكويت ولأهل الخليج جميعا، مما يشير إلى مكانة المملكة الكبيرة في قلوب أهل الكويت ودول وشعوب مجلس التعاون.



وتابع الشيخ سلطان بن سلمان بن حثلين: ان اهل الكويت ينظرون بكل اعجاب وتقدير للقفزات التنموية غير المسبوقة والتنمية الحضارية والاقتصادية المشهودة في المملكة إلى جانب الاهتمام بالقطاعين التعليمي والصحي مع تطبيق رؤية المملكة 2030 التي تحتوي على برامج عديدة لاستشراف المستقبل. كما أن الخطوات الاقتصادية والسياسية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية هي استقرار للمنطقة وبالأخص دول الخليج العربية.



وختم بقوله: واثقون من قدرة قيادة المملكة على المضي المتسارع في القفزات الحضارية والتنموية لتحقيق المملكة أنموذجا لدول المنطقة في التكامل والتطور على مختلف المستويات.