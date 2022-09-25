عبدالكريم أحمد



من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية صباح اليوم حكمها في الطعن بدستورية الفقرة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «ما يعرف بقانون حرمان المسيء».



وكانت محكمة الاستئناف قد أحالت الأسبوع الماضي هذه الطعون إلى المحكمة الدستورية تمهيدا للحكم في دعاوى المرشحين: عايض أبو خوصة وعبدالله البرغش ونايف المرداس وأنور الفكر ضد قرار وزارة الداخلية باستبعادهم من سجلات المرشحين.



كما تصدر محكمة التمييز اليوم حكمين بشأن المرشحين المستبعدين مساعد القريفة ود.خالد شخير، بعدما علقت دعويهما انتظارا لحكم المحكمة الدستورية المشار إليه. كما أعلن مرشحون، قضت محكمة التمييز الخميس الماضي باستبعادهم، اللجوء اليوم الى تقديم طلبات قضائية لتوحيد «مبادئ التمييز»، حيث يرون صدور أحكام تمييز مختلفة بشأن صلاحية المرشح لخوض الانتخابات.