أسامة أبو السعود



كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل لـ«الأنباء»، عن ان الوزارة استكملت استعدادها لانتخابات مجلس الأمة 2022، المقرر إجراؤها في 29 سبتمبر المقبل، بإنجاز كل النواحي الإدارية اللازمة لتنظيم إجراء الاقتراع بالمقار الانتخابية. وكان وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي أعلن فتح باب التقديم لموظفي وزارة العدل الراغبين في المشاركة بتنظيم العملية الانتخابية، وهو ما ساهم في تحفيز الموظفين على المشاركة، وضمان إشراك أكبر عدد ممكن من الموظفين الذين لم يسبق لهم المشاركة في الانتخابات السابقة، وإعمال قواعد المساواة بين موظفي الوزارة. ولفتت المصادر الى ان الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير جميع الإمكانيات لسير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر وخاصة تجهيز اللجان الانتخابية الأصلية والفرعية وتوفير العدد الكافي من الموظفين لمعاونة القضاة والمشاركة في عمليات الفرز حتى إعلان النتائج.