«كاش» الإجازات بعد اعتماد الميزانية ولن يتأخر إبلاغ الوزارات بالمخصص له.. و لا إلغاء لقرار الاستفادة من رصيد الإجازات وإذا حدث تعديل فسيكون محدوداً



مريم بندق



بدأ العد التنازلي للتصويت على انتخابات مجلس الأمة المحدد الخميس المقبل، حيث لم يتبق أمام وسائل الإعلام والمرشحين إلا يوما الإثنين والثلاثاء لنشر البرامج واللقاءات الانتخابية عنهم.

وتدخل الكويت يوم الأربعاء المقبل مرحلة «يوم الصمت الانتخابي» قبل يوم واحد من التصويت لانتخابات مجلس الأمة للدور الأول من الفصل التشريعي الـ 17.

ويحظر وفقا لقرار وزارة الإعلام على جميع وسائل الإعلام، بما فيها الإلكترونية، نشر أي معلومات تتعلق بالمرشحين، ويمنع كذلك المرشحون من نشر أي برامج انتخابية، حيث ينص القرار على «يحظر بث أو إعادة بث أو نشر أي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو عنهم في يوم التصويت واليوم السابق عليه».



هذا، وأكدت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن صرف مقابل بيع الإجازات سيكون بعد اعتماد ميزانية الدولة الجديدة في مجلس الأمة.

واستبعدت المصادر أن يتأخر الصرف بعد دوران عجلة مجلس الأمة الجديد، كاشفة عن أن الحكومة ستطلب إدراج الميزانية بصفة الاستعجال لارتباط عدة قضايا رئيسية بها مثل التوظيف في بعض الوزارات التي استنفدت الدرجات المخصصة لها. وردا على سؤال حول إجراء تعديل على قرار مجلس الوزراء الخاص ببيع الإجازات، أجابت المصادر: لا توجد تعديلات جذرية على القرار، واذا حدث فسيكون تعديلا غير موسع.

وقالت المصادر إن عملية صرف مكافأة الصفوف الأمامية للموظفين في وزارة الكهرباء والماء تشترط أن يتم أولا إرسال جميع كشوف أسماء المستحقين مرفقة بها إقرارات وتعهدات الموظفين المستحقين وجميع المستندات للمراقبين الماليين التابعين لجهاز المراقبين الماليين للمراجعة والتدقيق ليتم الصرف حسب الضوابط المحددة في القانون.

وأضافت: بعد اعتماد المراقبين الماليين تتم مخاطبة وزارة المالية لإيداع الميزانية في حساب وزارة الكهرباء ليتم تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات الشخصية للموظفين.

ومن الأهمية ذكر ان الميزانية المطلوبة لوزارة الكهرباء لصرف مكافأة الصفوف الأمامية للموظفين المستحقين متوافرة لدى وزارة المالية.

هذا، ويحسم مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي رفع رسوم الموانئ وعطلة المولد النبوي الشريف وتعيين بعض القياديين في حال جاهزية الإجراءات المطلوبة.