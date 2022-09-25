قال رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد إنه سيقبل «على مضض» مسؤولية قيادة الحكومة للمرة الثالثة إذا لزم الأمر.



وقال مهاتير محمد في حديثه خلال منتدى «جيراكان تاناه» للطيران في ماليزيا وفق ما نقلته صحيفة «مالي ميل» الماليزية إنه يفضل دورا أقل يسمح له بتقديم المشورة أو أن يكون مستشارا خبيرا لرئيس الوزراء بدلا من ذلك.



وعند سؤاله عن استعداده لتولي الحكم للمرة الثالثة، قال: «إذا كان الإصرار مستمرا، فسوف أجد صعوبة في التفكير في نفسي فقط، لذا إذا كان الإصرار مستمرا فسأقبل». وأوضح مهاتير البالغ من العمر 97 عاما، والذي امتدت فترة عمله الأولى كرئيس للوزراء 22 عاما، أنه لم يكن ليستمر لطمعه في الكرسي ولكن لرغبة الجمهور.



ونفى أيضا أنه شكل حزبا سياسيا آخر ليكون وسيلة لمثل هذه الطموحات، وبدلا من ذلك أكد أنه يرغب فقط في أن تتحقق رؤيته لمجتمع الملايو في ظل حكومة مهتمة وجديرة بالثقة، مضيفا أنه «ربما يقبل المنصب لمدة عام فقط».