دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي كلا من أوكرانيا وروسيا إلى عدم ترك النزاع بينهما يتفاقم، مؤكدا أن بلاده «ستكافح بحزم أنشطة تايوان الانفصالية وستتخذ خطوات قوية من أجل التصدي للتدخل الخارجي»، مشددا على أن «أي محاولة لمنع إعادة توحيد الصين سيسحقها التاريخ».



وقال وانغ يي، في خطابه أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، «ندعو جميع الأطراف المعنية إلى منع تفاقم الأزمة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلدان النامية».



وأكد أن «الأولوية هي لتسهيل مفاوضات سلام»، داعيا إلى «حل سلمي للأزمة الأوكرانية» عبر مباحثات «صريحة وبراغماتية».



وأضاف أن «الحل الأساسي يكمن في تبديد القلق المشروع المتصل بأمن جميع الأطراف، وفي بناء هندسة أمنية متوازنة وفعالة ودائمة».



والتقى الوزير الصيني في نيويورك نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، مؤكدا له أن بكين تدعو إلى احترام «وحدة أراضي جميع الدول».



من جهة أخرى، ومن على منبر الأمم المتحدة حيث لا مقعد لتايوان، أعلن وزير الخارجية الصيني أن بلاده «ستكافح بحزم أنشطة تايوان الانفصالية وستتخذ خطوات قوية من أجل التصدي للتدخل الخارجي»، وقال إن «أي محاولة لمنع إعادة توحيد الصين سيسحقها التاريخ».



وكان الوزير الصيني التقى الجمعة، على هامش الجمعية العامة، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في أول اجتماع لهما منذ إجرائهما مشاورات في بالي في يوليو الفائت حيث أعربا عن نيتهما إحياء الحوار.



وخلال لقائه بلينكن، اتهم وانغ الولايات المتحدة بـ «إرسال إشارات بالغة السوء والخطورة» عبر تشجيع استقلال تايوان، وفق ما أورد بيان لوزارة الخارجية الصينية، فيما أكد بلينكن ضرورة الحفاظ على «السلام والاستقرار» في مضيق تايوان، بحسب ما نقل متحدث باسم الخارجية الأميركية.