ندد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من منبر الأمم المتحدة بـ«عداء غير مسبوق لروسيا» و«سخيف» في الغرب.



وقال لافروف، متحدثا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «العداء لروسيا الرسمي في الغرب غير مسبوق واتخذ مدى سخيفا»، مضيفا «إنهم لا يترددون في الإفصاح عن نيتهم بعدم الاكتفاء بإلحاق هزيمة عسكرية ببلادنا بل بتدمير روسيا».



كما اتهم أميركا «بإثارة الفوضى في كل المناطق التي تدخلت فيها بالقوة»، وتحويل العالم كله لساحتها الخلفية، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة نصبت نفسها قائدة للعالم».



وقال لافروف في كلمته إن «إصرار حلف شمال الأطلسي (ناتو) على التوسع العسكري يعكس سياسات عدائية»، في إشارة إلى محاولات الحلف التمدد على حدود روسيا في اوكرانيا وفنلندا.



وذكر أن العالم الغربي يعمل على «تقويض الثقة في المنظمات الدولية»، مضيفا ان واشنطن تلعب بالنار مع إيران وتايوان والعقوبات الأميركية أداة للابتزاز.



ورفض وزير الخارجية «العالم الأحادي القطب باعتباره استعمارا جديدا»، ودعا إلى «نظام عالمي متعدد الأقطاب».



وحول العقوبات الغربية على بلاده بسبب الهجوم على أوكرانيا، ذكر لافروف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يشنان «حربا اقتصادية على روسيا، ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء عالميا».



وأضاف ان أخطاء الغرب تقوض الثقة في المنظمات الدولية والقانون الدولي كحام للضعفاء من الأقوياء.



وقال وزير الخارجية الروسي ان هناك دولا ذات سيادة مستعدة للدفاع عن مصالحها وهذا يؤدي إلى إنشاء نظام متعدد الأقطاب، وتابع: ان الغرب لا يخجل من الإفصاح عن نيته فرض هزيمة عسكرية على روسيا وتفكيكها.



وعن حل الأزمة الأوكرانية، قال: حاولنا حلها إلا أن الانقلابيين قصفوا شرق أوكرانيا.



واعتبر لافروف ان الاستفتاءات الجارية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون والتي أثارت الغرب هي أساسا ردا على دعوة زيلينسكي للروس للخروج من أوكرانيا.