إغلاق جامعة طهران وواشنطن تسهّل وصول الإنترنت للمتظاهرين



مع اتساع رقعة الاحتجاجات في إيران، أعلنت واشنطن تسهيلات تقنية لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة الإيرانية بشدة، وسط حملة لقمع التظاهرات المستمرة منذ أكثر من أسبوع احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بسبب «ارتدائها ملابس غير محتشمة». وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها ستسمح لشركات التكنولوجيا «بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين». وأفاد التلفزيون الرسمي بأن عدد الأشخاص الذين قتلوا فيما وصفه بـ «أعمال الشغب الأخيرة» ارتفع إلى 35، فيما أعلنت منظمة «حقوق الإنسان الإيرانية» غير الحكومية، عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا على أيدي قوات الأمن، وأفادت تقارير باعتقال أكثر من 1200 محتج خلال التظاهرات في 21 محافظة.



في المقابل، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الى التعامل بحزم مع «أولئك الذين يعتدون على أمن البلاد وسلامتها».



من ناحية أخرى، قال مركز «هنكاو» لحقوق الإنسان الكردي ومقره أوسلو، إن المتظاهرين «سيطروا» على أجزاء من مدينة أشنويه بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.