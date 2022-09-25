استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة، أمس، أولاف شولتس المستشار الاتحادي الألماني، في مستهل جولته الخليجية التي تتضمن الامارات وقطر.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) رحب ولي العهد السعودي في بداية الاستقبال بالمستشار الألماني في زيارته للمملكة، فيما عبر شولتس عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بسمو ولي العهد.



ونقل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله شولتس نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية الألمانية، ومجالات الشراكة بين البلدين، إضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.



كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.



وقد التقى ولي العهد والمستشار الألماني رجال الأعمال من الجانبين السعودي والألماني. كما أقام سمو ولي العهد مأدبة غداء عمل للمستشار الألماني.



وفي هذا السياق، قال مصدر مقرب من شولتس لوكالة «فرانس برس»: «إنها الزيارة الأولى للمستشار الألماني في المنطقة في إطار المرحلة المتغيرة» التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.



وفي سياق متصل، قال أحد مستشاري المستشار الألماني: «علينا التحدث مباشرة مع السعودية اليوم إذا أردنا حل مسألة الحرب في اليمن مثلا أو التطرق إلى المسألة الإيرانية»، مضيفا «لا يمكننا أن نتجاهل ضرورة العمل معا».



وأضاف أحد مستشاري شولتس «سنضع اللمسات الأخيرة على طروحات طموحة».

الى ذلك قالت مصادر حكومية إن برلين ترغب في توسيع التعاون في تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة، والذي يمكن أن تستورده ألمانيا بكميات كبيرة من دول الخليج.