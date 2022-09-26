بدر السهيل



أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة ماجد مساعد المطيري على وجوب أن تكون الأجواء الانتخابية أجواء ديموقراطية بمنافسة وطنية شريفة هدفها خدمة الكويت وشعبها الكريم، رافضا الأجواء الانتخابية المشحونة بالهمز واللمز وضرب الوحدة والوطنية من أجل تكسبات انتخابية بعيدا عن المسؤولية الوطنية والمحافظة، مبينا ثقته بوعي الشعب الكويتي بمثل هذه الممارسات السلبية.



وقال المطيري خلال ندوته الانتخابية التي أجراها مساء أمس الأول بعنوان «شركاء بالقرار» أنا كما عهدتموني قريب من الجميع وأعاهدكم ووعد مني لكم بأنني لن أخذل ثقتكم الغالية، موضحا انه لا ينتمي لأي حزب او تيار سياسي بل ان انتماءه للكويت وشعبها بكل أطيافه».



وبين المطيري ان ما قدمه في مجلس 2016 هو جزء من رد الجميل للناخبين وهو واجب وطني يتحتم عليه لخدمة الشعب الكويتي دون تمايز، موضحا انه يؤمن بإشراك الشعب الكويتي بالقرار لأنه هو المعني الأول بالتشريعات والرقابة، وأصل عمل النائب ممثلا للأمة يعبر عن تطلعاتها وآمالها ويحل قضاياها تحت قبة البرلمان».



وطالب المطيري من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح الاستمرار بالنهج الإصلاحي الملموس ومحاربة الفساد والعمل الجاد على حل قضايا المواطن الكويتي وتوفير حياة كريمة مرفهة له».



وختاما، شكر المطيري الحضور الغفير، مطالبا اياهم «بضرورة حسن اختيار نواب اكفاء لمجلس الأمة يعبرون عن آمال وتطلعات الشعب الكويتي ويحققون للكويت تنميتها بشتى المجالات ويشرعون قوانين تصب بصالح المواطن الكويتي».