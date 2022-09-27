المنفوحي: عرض دراسة لتحديد حضانة لكل قطعة سكنية على المجلس قريباً

123 مليون دينار قيمة عقود النظافة الجديدة وتخفيض العمالة وزيادة الآليات

بداح العنزي



دعا عدد من اعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة عبدالله المحري وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس لإعادة اختبار المتقدمين لوظيفة محام (ب) في البلدية والذي عقد السبت الماضي في جامعة الكويت نظرا لصعوبة الاسئلة والتي وصفها المتقدمون بـ«التعجيزية» وان اغلبها يخص القطاع النفطي ولم يحصل سوى 8‎‎ % فقط من الطلبة على النسبة المطلوبة لاجتياز الاختبار والمقررة بـ 70‎‎%.



واكد الأعضاء خلال الجلسة على ضرورة انصاف المتقدمين للوظيفة وعدم قتل طموحهم خاصة انهم ينتظرون هذه الفرصة منذ 17 عاما، فيما أشار مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار رجعان الغريب خلال رده على أحد الأعضاء إلى ان الاختبار وضع من قبل المتخصصين في جامعة الكويت، وليس للبلدية أي علاقة به.



من جانب آخر، اعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن الانتهاء من اعداد الدراسة الخاصة بالحضانات في السكن الخاص والتي تضمنت تحديد حضانة واحدة في كل قطعة سكنية، مشيرا إلى ان الدراسة سترفع الى المجلس البلدي قريبا لإقرارها، لافتا الى ان قيمة عقود النظافة الجديدة تبلغ 123 مليون دينار بعد ان كانت 283 مليونا، وايضا تخفيض العمالة وزيادة الآليات.



افتتح رئيس المجلس البلدي عبدلله المحري الجلسة الساعة 10.00 صباحا.



انتقل المجلس إلى مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها مناقشة اوضاع الحضانات في السكن الخاص.



وأوضح نائب المدير العام لشؤون بلدية الأحمدي وحولي م. فهد الشتيلي انه تم عمل محضر مخالفة بالعقار وأخرى باستغلال العقار بغير المرخص له رغم مخاطبة الشؤون ولم يتم إصدار أي موافقة بالترخيص. وقال ناصر الجدعان انه لم يتم اتخاذ أي اجراء حتى الآن، وكان هناك أراض سابقا للحضانات وقد سمح للقطاع الخاص بإنشاء حضانات وقد تم صدور لائحة تحديد حضانة واحدة لكل قطعة سيتم رفعها الى المجلس قريبا.



وطالب الجدعان بمعرفة الحضانات المرخصة وغير المرخصة.



عقود النظافة



وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرد على اسئلة الاعضاء ومن ضمنها الرد على سؤال العضو منيرة الأمير بشأن عقود النظافة.



وأكد م. المنفوحي انه تم الاتفاق مع شركات متخصصة تساهم بتخفيض القيمة التعاقدية مع المقاول والتزام الشركة بنقل النفايات مع مراقبة عمال النظافة.



وقال ان قيمة عقود النظافة 283 مليون دينار تم تخفيضها الى 123 مليونا، كذلك سيتم تخفيض العمالة في العقود الجديدة وزيادة الآليات.



واشار الى انه سيتم اللجوء الى المجلس البلدي كشريك مع الجهاز التنفيذي لبحث التعديلات.



من جانبها، أعربت العضو منيرة الأمير عن شكرها لمدير عام البلدية على الرد على سؤالها وتوضيح كافة الأمور وأبدت استعدادها للتعاون.



وقال انه تم رفع كتاب بشأن خطة البلدية للتخلص من النفايات من خلال 3 مراحل، الأولى التخلص من النفايات المنزلية وقد تم ايقاف هذا المشروع مما احدث ربكة للبلدية كما توجهت البلدية الى شركة اسمنت الكويت لمنحها مرادم نفايات لإنتاج الاسمنت وتم عمل مذكرة تفاهم وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء.



من جانبه، قال مدير إدارة البيئة م.عدنان سيد إنه تم عمل استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات 2016 وتم تحديثها وتتعلق بالبدائل والاستفادة من النفايات العضوية الانشائية. وقد تم الحصول على الموافقات التشريعية، اضافة الى التعاون مع عدد من الجهات.



وقالت منيرة الأمير ان اوضاع النظافة دون المستوى المطلوب.



وذكر م.أحمد المنفوحي ان هناك بعض المواقع تخص هيئة الزراعة.



تقارير «المحاسبة»



وانتقل المجلس الى الرد على سؤال العضو فهد العبدالجادر بشأن ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية البلدية.



وقال العبدالجادر: نحتاج لمعرفة لماذا لم يتم تشكيل لجان تحقيق بشأن أعمال ردم النفايات في منطقتي النعايم وميناء عبدالله.



وقال م. أحمد المنفوحي فيما يخص حريق المباركية فإن البلدية غير معنية بحريق سوق المباركية ولم يكن ضمن الاشراف الخاص للبلدية وهناك لجان تحقيق، كما تم طرح مزايدة لموضوع حجز المركبات خاصة في ظل وجود مشاكل ويتم وضع حلول جذرية للمركبات.



اختبارات محامي البلدية



وانتقل المجلس الى مناقشة طلب من عدد من الاعضاء بشأن شكوى محامي البلدية من أوضاع الامتحان.



وقال ناصر الكفيف إن هناك شكاوى من المتقدمين لوظيفة محام (ب) بالبلدية تتعلق بصعوبة الاختبار ونسبة النجاح، خاصة أن الاختبار لم يكن مختصا بالبلدية رغم التركيز على أسئلة عن النفط، ولذلك نطلب تعديل نسبة النجاح الى 40% أسوة بالنيابة.



٭ ناصر الجدعان: هل تم اطلاع البلدية على الاسئلة، خاصة أن الاختبار لم يكن عن البلدية.



بخصوص الاسئلة فإن هناك لجنة مشكلة من التطوير والتدريب لمتابعة الاسئلة، وبخصوص الاسئلة تم وضعها من قبل الجامعة.



وقال د.حسن كمال إن هذا الموضوع مهم وتم فتحه بعد 18 سنة وقد تقدم أكثر من 3000 طلب وكانت هناك شكاوى من أن الاختبار لم يركز على الجانب القانوني، كما ان بعض الاسئلة غير واضحة خاصة فيما يتعلق بأكثر من اجابة للسؤال والتي لم يتم ابلاغ الطلبة بها، ولذلك نؤكد أن الوزيرة حريصة على مراجعة الاختبار لإنصاف المتقدمين، خاصة أن المرحلة الاخيرة تتعلق بالمقابلات. وذكر العضو فهد العبدالجادر أن الاختبار تعجيزي، خاصة أنه لم يحصل على 70% الا 8% من المتقدمين. كذلك فإن 60% من الاختبار عن القطاع النفطي وأدعو الى اعادة الاختبار.



وأكد العضو ناصر الكفيف على اعادة الاختبار.



وانتقل المجلس الى بحث توصيات اللجان، وأعاد المجلس طلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 16 بمنطقة الرقعي الى اللجنة.



ووافق المجلس على الكتاب المقدم من مختار منطقة العمرية سعد الطشة بشأن ضرورة تنظيم الساحة الواقعة شمال روضة ابن حزم وتحويلها الى مواقف منظمة مرتبة بمنطقة العمرية قطعة 5.



ووافق المجلس على إعادة طلب توطين القطاعات الصناعية بمنطقة النعايم الصناعية (المنطقة الغربية) قطعة رقم 1 موقع الصناعات التحويلية وتشكيل المعادن الى اللجنة.



ووافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع سكن عائلي للإمام والمؤذن بجوار (مسجد مقبرة الجهراء).



ووافق المجلس على تصميم وتنفيذ خطي أنابيب 8 بوصات و10 بوصات تابعين لشركة البترول الوطنية الكويتية للربط بين مستودع الأحمدي للمحروقات البترولية ومصفاة ميناء عبدالله شريطة عدم تعارضه مع مسار السكة الحديد والمترو.