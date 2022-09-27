أصدر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قرارا بندب حمود عايض المطيري بالدرجة (ب) عامة برنامج (الشؤون الهندسية) للقيام بأعباء وظيفة مدير إدارة السلامة - فرع بلدية محافظة الجهراء - قطاع العاصمة والجهراء.



وعلى المذكور أعلاه ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا القرار طبقا لنص المادة رقم 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. وعلى جميع الجهات المختصة، وسائر القطاعات بالبلدية المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره.