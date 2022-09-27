أعلنت شركة أجيليتي أنها ومن خلال ذراعها للاستثمار التكنولوجي Agility Ventures، قد استثمرت في Shiprocket، وهي منصة رائدة في تكنولوجيا التوصيل وإدارة طلبات التجارة الإلكترونية ومقرها نيودلهي ـ الهند.



وقد ساعد الدعم الذي قدمته Agility Ventures خلال عام 2021 Shiprocket في توسعها بالشرق الأوسط، ومنذ ذلك الحين عملت أجيليتي على ربط Shiprocket مع شركائها اللوجستيين الإقليميين والمحليين والموردين وغيرهم من ذوي المصلحة.



وبهذه المناسبة، قالت رئيسة مجلس إدارة أجيليتي هنادي الصالح إن استراتيجية أجيليتي تتضمن خططا لتوسيع ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية والتجارة الإلكترونية في الأسواق عالية النمو، وتقوم بذلك من خلال التطوير الداخلي والاستحواذات والاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة.



وأضافت الصالح أن لدى Shiprocket «ميزة الأولوية» في سوق التجارة الإلكترونية الضخم المرتقب في الهند، وقد قامت بابتكار منتجات ناجحة تشهد إقبالا متزايدا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك خدمات ما بعد الدفع لممارسي التجارة الإلكترونية من الشركات الصغيرة.



من جانبه، قال الشريك المؤسس لـ Shiprocket أكشاي غولاتي «يعد الشرق الأوسط سوقا رئيسيا لـ Shiprocket، ونحن نعمل على توفير أفضل الحلول التكنولوجية لبائعي التجارة الإلكترونية وللعلامات التجارية التي تبيع منتجاتها للمستهلك مباشرة وللشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة عبر منصات Shiprocket Direct وWigzo.

يسعدنا الترحيب بأجيليتي كمستثمر في Shiprocket ونتطلع إلى العمل معهم وإلى النمو في المنطقة».