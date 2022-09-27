أعلنت «طيران الجزيرة» عن إبرامها اتفاقية شراكة جديدة مع مزود خدمات تكنولوجيا السفر الأيسلندي Dohop لإطلاق خدمة «Jazeera Global» التي تتيح لمسافري الشركة إمكانية حجز رحلات ربط بين رحلات طيران الجزيرة وشركات عالمية، والسفر إلى مدن حول العالم عبر عملية موثوقة وآمنة متوافرة في مكان واحد على موقع وتطبيق طيران الجزيرة.



وتقوم هذه الشراكة على دمج منصة الحجز بنظام Dohop، ليتمكن عملاء طيران الجزيرة من اختيار السفر إلى شبكة واسعة بفضل الربط برحلات تسيرها شركات طيران عالمية تشمل طيران بيجاسوس (Pegasus Airlines) التركية، وحجز لهذه الرحلات مباشرة عبر منصات طيران الجزيرة دون الحاجة إلى اتفاقيات تقليدية للربط بين الشركات أو اتفاقيات مشاركة الرمز.



وتضيف هذه الشراكة في بدايتها 23 وجهة جديدة تربط رحلات طيران الجزيرة برحلات شركات تخدم مدنا عالمية مثل لندن وأمستردام ودوسلدورف وأثينا، بالإضافة إلى المطارات الإقليمية في تركيا.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في شركة طيران الجزيرة، روهيت راماشاندران: بفضل هذه الشراكة الجديدة، أصبح بإمكاننا ربط عملائنا برحلات من الكويت إلى وجهات عديدة في القارة الأوروبية.

نحن سعداء بالعمل مع Dohop ومنصتهم، ونتطلع إلى توسيع هذه الخدمة في المرحلة المقبلة.



من ناحيتها، قالت المدير التجاري في Dohop، سارة حنان: يسرنا توسيع نطاق خدماتنا في الشرق الأوسط بهذه الشراكة الجديدة مع شركة طيران مبتكرة ذات رؤية مستقبلية مثل طيران الجزيرة، إذ تسلط هذه الشراكة الضوء على الطلب العالمي المتزايد لحلول بديلة عن اتفاقيات الربط بين شركات الطيران.