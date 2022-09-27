استضافت شركة المسيلة التجارية إحدى شركات مجموعة الملا، والوكيل المعتمد لسيارات ميتسوبيشي في الكويت منذ عام 1972، وفدا رفيع المستوى من شركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، للاحتفال بإطلاق الجيل الرابع من طراز آوتلاندر 2023 الجديد كليا وهي السيارة الرياضية الرائدة ومتعددة الاستخدامات من شركة ميتسوبيشي موتورز.



في مناسبة خاصة أقيمت في صالة عرض سيارات ميتسوبيشي موتورز بمنطقة الري في الكويت، استقبل عماد فليحان رئيس مجموعة قطاع السيارات في مجموعة الملا، يرافقه هشام الفقيه رئيس قطاع السيارات، وممثلون من إدارة شركة المسيلة التجارية الوفد الضيف من شركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا برئاسة ماساتسوغو كوراهاشي مدير عام شركة ميتسوبيشي موتورز في كل من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، يرافقه يوتاكا يانو رئيس شركة ميتسوبيشي موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، وأعضاء الوفد الضيف المرافق لهم، وقد حضر الحفل لفيف من عملاء شركة الملا موتورز وممثلين عن مؤسسات الإعلام المحلية.



وفي تعليق له على هذا الحدث، قال ماساتسوغو كوراهاشي: يسعدنا أن نكون هنا اليوم في شركة المسيلة التجارية، شركائنا الإقليميين وموزعي سيارات ميتسوبيشي موتورز المميزين في الكويت منذ عام 1972 للاحتفال بهذا الإطلاق الخاص.

وأضاف: لا شك أن طرح آوتلاندر الجديدة كليا يشكل مرحلة في غاية الأهمية لميتسوبيشي موتورز، مع الأخذ بالاعتبار أننا نحظى بثقة كبيرة وإقبال واسع على منتجاتنا، بما يتيح لنا إعادة تشكيل رأي العملاء ليس فقط حول هذا الطراز على وجه التحديد، وإنما أيضا فيما يتعلق بالسيارات من علامة ميتسوبيشي بأكملها.



وتعليقا على الزيارة الخاصة، قال عماد فليحان: يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام من شركة ميتسوبيشي موتورز الذين قدموا اليوم ليشهدوا معنا احتفالنا بإطلاق طراز الآوتلاندر الجديد كليا. تفتخر مجموعة الملا بشراكتها مع شركة ميتسوبيشي موتورز.

من خلال تبني قيم ميتسوبيشي في كل ما نقوم به، نجحنا في بناء وتعزيز مكانة رائدة للعلامة التجارية والتي تعتبر اليوم واحدة من أعلى حصص السوق، ومعيارا لمنافسينا للسعي لتحقيقه. لقد تعهدنا بتقديم أفضل تجربة للعملاء مقدمة من قبل موظفين محترفين مدربين تدريبا عاليا باستخدام أحدث أدوات الإدارة المتقدمة من خلال جميع مرافقنا المحدثة.

وأضاف: في الأشهر القليلة المقبلة، ستشرع شركة الملا للسيارات في رحلة مثيرة مع فعاليات وأنشطة رائعة وافتتاح مرافق جديدة بهدف الاحتفال بمرور 50 عاما على شراكتنا مع ميتسوبيشي موتورز، وهي علامة تجارية أصبحت مرتبطة ومتلازمة مع شهرة مجموعة الملا في التميز والاحتراف والابتكار.



وأضاف: على مدى الخمسين عاما الماضية، أصبح عملاؤنا يثقون بنا للحصول على أفضل المنتجات وخدمات ما بعد البيع، ووعدنا لهم بتقديم تجربة قيادة لا مثيل لها.



إطلالة واثقة ومهيبة



يعكس التصميم الخارجي لآوتلاندر طابعا ينضح بالقوة بفضل مفهوم التصميم «Bold Stride» المعتمد من قبل فريق التصميم، والذي أحاط السيارة بهالة من الجرأة وعزز هيأتها الثابتة المستقرة وحضورها الطاغي.

وتتباين النسبة الواضحة للعيان ذات الطابع الأفقي والممتدة من الأمام إلى الخلف، مع خطوط السطح العريضة المقترنة بحواف حادة، وتكتمل على نحو مثالي مع عجلات معدنية كبيرة يبلغ قطرها 20 بوصة، ومصدات متدلية تبرز الشكل العريض للسيارة.



مستويات أداء استثنائية



تضمن منصة آوتلاندر المطورة حديثا درجة أكبر من الحماية في حالة الاصطدام، كما تحقق مستوى عال من الثبات على الطريق. واستخدمت ميتسوبيشي موتورز، ولأول مرة على الإطلاق، لوحا فولاذيا عالي مقاومة الشد مع استخدام تقنية الختم الساخن حول المقصورة، للحصول على هيكل مقصورة بالغ القوة، وتحقيق أقل قدر ممكن من الضرر الناتج عن الحوادث، مع انخفاض وزن الهيكل في ذات الوقت.



وتتوفر آوتلاندر الجديدة كليا، بخيار نظام القيادة بالدفع الثنائي والدفع الرباعي، بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر مطور حديثا ينتج عنه قوة قصوى محسنة قدرها 181 حصان، أي أفضل من الجيل السابق بنسبة 8.9%، وعزم دوران أقصى يبلغ 245 نيوتن متر، كما طرأ تحسن على الكفاءة في توفير الوقود بنسبة 2.6% مقارنة بالطراز السابق، مع الأخذ بالاعتبار نمط القيادة الرياضي المكون من 8 سرعات مع ناقل الحركة المتغير باستمرار.



وتم تجهيز طراز نظام القيادة بالدفع الرباعي بجهاز توصيل مركزي يعمل على توزيع عزم الدوران الأمامي والخلفي، كما يوجد في هذا الطراز نظام دفع رباعي يتحكم فيه إلكترونيا ويشمل قابض هيدروليكي يتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي، إضافة إلى نظام التحكم في ديناميكيات السيارة المتكامل المحسن (نظام التحكم الفائق بجميع العجلات) (S-AWC)، كذلك جرى تزويد الفرامل بنظام التحكم النشط بالانحراف (AYC) على العجلات الخلفية، للتحكم في توزيع قوة الفرملة على العجلات الأمامية والخلفية.



أنظمة السلامة



تشمل آوتلاندر الجديدة كليا أنظمة سلامة متطورة كما هو الحال في جميع مواصفات السيارة. وتضم هذه المزايا نظام تخفيف الاصطدام الأمامي (FCM)، ومثبت السرعة التكيفي (ACC)، والتحذير عند مغادرة المسار (LDA) والتحذير من الزوايا غير المرئية(BSW)، ومساعد تغيير المسار (LCA)، وتنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA)، وإنذار انتباه السائق (DAA)، وفرملة الطوارئ التلقائية الخلفية (AEB) الخلفي، إضافة إلى كاميرا كشف محيط السيارة متعددة الجوانب.



كما جهزت السيارة ب 11 وسادة هوائية، وتتوفر الوسادة الهوائية الأمامية الوسطية لمقعد السائق والوسائد الهوائية الجانبية لمقاعد الصف الثاني من المقاعد بشكل قياسي.



كما يوجد العديد من الخصائص المريحة، مثل التشغيل عن بعد الذي يمكن استخدامه لتشغيل المحرك ومكيف الهواء لجعل درجة الحرارة داخل المقصورة ملائمة خلال فصل الصيف الحار أو فصل الشتاء البارد.



مقصورة مريحة



تمنح لوحة العدادات ذات الشكل المستقيم، السيارة من الداخل طابعا أفقيا مؤثرا بما يضفي عليها مظهرا واسعا، كما توفر مزايا عملية تجعل من السهل على السائق رؤية التغييرات التي تطرأ على وظائف السيارة.

وجاء الجزء العلوي مغطى ببطانة ناعمة الملمس مكسوة بطبقة من الجلد، وغرز محبوكة بعناية، بما يعبر عن مستوى رفيع من الجودة في أنحاء المقصورة.

وتتميز الأبواب ببطانة داخلية تمتد على مساحة كبيرة، ويجري استخدام نفس الحشوة الناعمة في لوحة العدادات وجوانب الكونسول الأرضي لتوفير مساحة فاخرة ومريحة في ذات الوقت.



وتضم آوتلاندر الجديدة كليا نوعين من العدادات وفقا لفئة الطراز، حيث يوجد شاشة رقمية بالكامل قياس 12.3 بوصة مجهزة بأول شاشة كريستال سائل ملونة بالكامل وعالية الدقة من ميتسوبيشي موتورز، والتي تعرض محتوى متنوعا بأسلوب منظم على شاشة كبيرة الحجم.

وجهزت الشاشة أيضا بميزة التخصيص حسب الطلب والتي تتيح دمج المعلومات وعرضها بحرية تامة. أما الشاشة الأخرى 7 بوصة متعددة المعلومات وعالية التباين، والتي تظهر حركة سهم في شاشة المعلومات الوسطية، فتستخدم خاصية التحديد عالي الوضوح لشاشة تناظرية أثناء تقديم مشهد عالي الجودة وتشتمل على قرص ومؤشر على شكل إبرة مزخرفة.



ويمكن للمستخدمين أيضا الاستمتاع بتطبيقات Android Auto وApple CarPlay، من خلال الاتصال بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android أو iPhone، إلى جانب نظام الصوت الفاخر من Bose الذي يتألف من 10 مكبرات.