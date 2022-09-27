وقّع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومجلس الأعمال الأميركي في الكويت مذكرة تفاهم يسعى الطرفان فيما بينهما نحو التعاون المشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع نطاق عملها من خلال توفير المشورة القيمة بين الطرفين وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات.



وكذلك تتضمن مذكرة التفاهم، الإسراع في تطوير المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدهم بأدوات التنظيم الذاتي وتعزيز وتطوير التجارة الإلكترونية وبناء القدرات لكل من رواد الأعمال ومؤسساتهم وشركاتهم، وشهد توقيع المذكرة عن الصندوق الوطني المدير العام بالتكليف عادل الحساوي وعن مجلس الأعمال الأميركي نائب رئيس مجلس الادارة د. ارزو حراف.



وسيتم عقد الاجتماعات الدورية لتسهيل تبادل الآراء ومراجعة احكام هذه المذكرة وتنفيذها في ضوء الخبرة والنظر في التعديلات والتطورات لتغطية مشاريع محددة حسب الأسس الموضوعة سيكون مستمرا بين الطرفين.



وإيمانا من الصندوق الوطني بتحسين بيئة العمل، فقد اتجه الصندوق الوطني لفتح آفاق جديدة للمبادرين من خلال هذه المذكرة التي أخذ بعين الاعتبار الرغبة في تعزيز التعاون بين المشاركين في مجالات الابتكار وتطوير الأعمال من خلال:



1 ـ تبادل المعرفة: يتعاون المشاركون على إقامة ورش عمل مفيدة لبناء القدرات وتبادل المعارف التي تمكن رواد الأعمال من الاستفادة من هذه المهارات في مجالات أعمالهم.



2 ـ التعارف بين الشركات وتحفيز التعاون بينهم (B2B): يقوم المشاركون بتسهيل إقامة الفعاليات التي تمكن رجال الأعمال من الاجتماع من أجل تحقيق التعاون ومتابعة الأنشطة التجارية ومعاملات الشركات.



3 ـ الابتكار وريادة الأعمال: يعتزم المشاركون تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعارف عن طريق إقامة أنشطة مختلفة بما في ذلك دعوة اللجان، برامج الإرشاد، أنشطة التواصل، تبادل المعلومات، والفعاليات التعليمية.



4 ـ جلسات حوارية: يعتزم المشاركون إقامة الحلقات النقاشية وإدارة المناقشات لتعزيز فرص التعاون والتوقعات الحالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنوع الاقتصادي ومناقشة التحديات والفرص.



5 ـ توفير الفرص: يتبادل المشاركون الفرص التي قد تفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك المعارض، مؤتمرات القمة الاستثمارية، فرص لقاء المستثمرين، الفرص المتاحة في كل من الولايات المتحدة الأميركية والكويت.