أطلقت شركة شمال الخليج، وكيل «هيونداي» المعتمد في الكويت حملة مميزة لتجربة قيادة للفوز بتذكرة لحضور كأس العالم 2022 في قطر، وتأتي هذه الحملة في إطار الفعاليات التي تنظمها «هيونداي» حول العالم كونها الشريك الرسمي لمسابقات الكأس.



وقد وفرت شركة شمال الخليج طرازين من موديلات 2023 لتجربة القيادة هما توسان، سيارة الـSUV ذات التصميم الشبابي العصري، وسنتافي الـSUV متوسطة الحجم ذات التاريخ العريق على مستوى الهندسة والأداء.

والفرصة متاحة لكل من يرغب القيام بتجربة القيادة، وعند الانتهاء يملأ الزائر كوبونا خاصا لدخول السحب على تذكرة لحضور إحدى مباريات كأس العالم.



وتحمل مشاركة «هيونداي» شمال الخليج في النشاطات الترويجية المرتبطة بمسابقة كأس العالم أهمية كبيرة وعلى أكثر من صعيد، فهي تعبير عن الاحتفال بالتميز والإنجاز الذي تعكسه البطولة والذي طالما تميزت بهما علامة «هيونداي»، وهي مشاركة شركة وطنية للمجتمع المحلي بالفرحة والإثارة التي ترافق موسم البطولة، وفي الآن نفسه تغتنم «هيونداي» شمال الخليج الفرصة لتقديم الشكر لعملاء الشركة على الدعم الذي يقدمونه من خلال منح الفائز هدية قيمة.



وعلق خلدون عبد الحافظ، مدير التسويق في شركة شمال الخليج على هذه الحملة: تعتبر مسابقة كأس العالم من الأحداث غير العادية، وتستقطب في العادة اهتمام كل العالم وبطولة هذه الدورة تحمل أهمية خاصة كونها تقام في منطقتنا، وبما أن «هيونداي» هي الشريك الرسمي لفعاليات المسابقة فمن الطبيعي أن نكون في مركز الحدث.

تقدم حملة تجربة القيادة لزبائننا الكرام ولمحبي علامتنا التجارية فرصة متعددة المستويات، فهي تمنحهم الفرصة للتعرف عن كثب على طرازين من موديلات 2023 من فئة الـ SUV، توسان الشبابية العصرية وسنتافي الغنية عن التعريف والاستمتاع بتجربة قيادة فريدة، كما توفر لهم الفرصة للفوز بتذكرة لحضور مباراة مميزة من مباريات كأس العالم.



وأضاف: تعتبر شركة شمال الخليج نفسها جزءا من المجتمع الكويتي، وتمارس دورها كعنصر ايجابي في هذا المجتمع من خلال المشاركة الفاعلة في كل ما يهم أبناء المجتمع، وتأتي الرياضة على رأس الاهتمامات خصوصا في مناسبة تكتسي صفة عالمية مثل بطولة كأس العالم.

إن مصلحة ورضا العملاء هي مركز اهتمامنا ونحن نعمل بجد للمحافظة على الروابط القوية التي بيننا ونكرس طاقاتنا للحفاظ على الثقة التي يولوننا إياها إن كان عبر تقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة، أو من خلال العروض الترويجية الدورية.



وقد قامت شركة شمال الخليج بتزيين معرض الشركة والموديلات التي رصدت لتجربة القيادة بالهوية الخاصة بكأس العالم تحت شعار «هدف القرن» والذي يعكس التزام العلامة التجارية بالاستدامة البيئية من أجل الأجيال القادمة.

وقد أطلقت «هيونداي» الشعار في يوم الأرض 22 ابريل 2022 معلنة عن التزامها بمواجهة أكبر التحديات التي يتعرض لها كوكب الأرض، حيث قال بيان الشركة إنه تحد لا يتم حله بين عشية وضحاها وليس من واحد فقط، وبالتالي، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نتحد والوقوف معا.

من خلال مبادرتنا «هدف القرن»، نستخدم قوة كرة القدم لتشجيع الجميع على تحقيق الهدف الأكبر: عالم موحد من أجل الاستدامة.