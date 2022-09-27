تصدر فيلم «دونت ووري دارلينغ» للمخرجة والممثلة أوليفيا وايلد، إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع الفائت، مع عائدات بلغت 19.2 مليون دولار، وفق موقع «إكزبيتر ريليشنز» المتخصص.



ولم يكن من الواضح ما إذا كانت التقويمات والتقارير الإعلامية السلبية عن خلافات خارج الشاشة، بما في ذلك بين مخرجة العمل والممثلة فلورنس بيو، قد حفزت مبيعات شباك التذاكر أو خففت من زخمها.



وتراجع فيلم «ذي وومان كينغ» من إنتاج سوني، متصدر الأسبوع الماضي، إلى المركز الثاني مع إيرادات بلغت 11.1 مليون دولار، مع انخفاض في بنسبة 42%.

وتؤدي في هذا العمل فيولا ديفيس الفائزة بجائزة أوسكار، دور البطولة في قصة تاريخية عن جيش من المحاربات الافريقيات.



في المرتبة الثالثة، حل الإصدار الجديد لفيلم «أفاتار» الشهير للمخرج جيمس كاميرون، وحقق العمل الذي أنتجته «توينتيث سنتشري فوكس» إيرادات قاربت العشرة ملايين دولار، معظمها متأتية من عروض على شاشات «اي ماكس» الكبيرة، من الجمعة إلى الأحد.