ضرب إعصار «نورو الهائل» جزيرة لوزون في الفلبين، والذي صاحبه هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح منذ ظهر الأحد، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وفقدان ستة آخرين، فيما واصل الإعصار مروره عبر الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أمس الاثنين.



هذا، وتفقد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس من على متن طائرة أمس الأضرار الناجمة عن الإعصار الذي تسبب في فيضانات عارمة بعدة أقاليم في شمال البلاد مع سعي السلطات لتوزيع مساعدات على آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.



وقال دانييل فرناندو، حاكم إقليم بولاكان لمحطة «دي.زد.إم.إم» الإذاعية، إن خمسة من أفراد الإنقاذ لقوا حتفهم في الإقليم، حيث شوهد السكان وهم يخوضون في المياه العميقة بينما تقطعت السبل ببعضهم على أسطح المنازل.



وتوفي شخص آخر في مقاطعة كويزون، حيث هبط الإعصار على اليابسة في وقت متأخر من بعد ظهر الأحد.



وأظهر مقطع فيديو وصور نشرهما مكتب الرئاسة أن الفيضانات غمرت مساحات شاسعة من المزارع والتجمعات السكنية في الشمال، وذلك بعدما تسبب الإعصار، وهو من الفئة الثالثة، في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية عقب وصوله اليابسة مطلع الأسبوع.



وقالت الوكالة الوطنية للكوارث إن نحو 80 ألف شخص في عدة مناطق تضرروا جراء الإعصار نورو، كما تحققت الوكالة من تقارير عن ستة صيادين مفقودين في منطقة بيكول جنوبي مانيلا.