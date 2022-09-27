في إنجاز جديد يسجل لجامعة الكويت ممثلة في كلية طب الأسنان بمركز العلوم الطبية، اختار الاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية الأستاذ المساعد بقسم العلوم الجراحية بالكلية د.محمد كمال، كأول ممتحن كويتي والوحيد من خارج القارة، في البورد الأوروبي لجراحة الفم والوجه والفكين وجراحات الرأس والرقبة، وذلك خلال الدورة الأخيرة التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد.



هذا وسبق للدكتور محمد كمال الفوز بجائزة أفضل ورقة بحث علمي من بين جميع الأطباء المشاركين بأفضل الأبحاث خلال المؤتمر السنوي للجمعية النمساوية لجراحة الفم والوجه والفكين قبل عامين، بالإضافة إلى براءة اختراع مشتركة مع استشاري الأنف والأذن والحنجرة بوزارة الصحة د.عبدالمحسن التركي لجبيرة طبية بديلة لفتائل الانف، كثمرة تعاون مشترك بين كلية طب الأسنان بجامعة الكويت ووزارة الصحة وبدعم من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي.