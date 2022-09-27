تنظر هيئة حماية البيانات البريطانية (ICO) في فرض غرامة قدرها 27 مليون جنيه إسترليني (29.06 مليون دولار) على شبكة تيك توك للتواصل الاجتماعي بسبب عدم توفيرها حماية كافية للبيانات الشخصية الخاصة بمستخدميها الأطفال.

وأفادت الهيئة في بيان أصدرته الاثنين بأنها أجرت تحقيقا «أظهر أن الشركة قد تكون انتهكت قانون حماية البيانات البريطاني» بين مايو 2018 ويوليو 2020.



وذكر البيان أن التحقيق أظهر أن «بيانات الأطفال الذين هم دون الثالثة عشرة قد تكون استخدمت من دون الحصول على موافقة ذويهم أو إبلاغ المستخدمين بذلك من خلال لغة موجزة وشفافة وسهلة الفهم».

وتتهم الشبكات الاجتماعية باستمرار بأن لها تأثيرات مضرة على المستخدمين الصغار، فتظهر لهم مثلا حياة أشخاص آخرين وكأنها مثالية أو تعرضهم لإعلانات غير ملائمة لهم.