لامست أسعار كلاب كورغي، وهو النوع الذي كانت تفضله الملكة إليزابيث الثانية، أرقاما قياسية في المملكة المتحدة منذ وفاة الملكة التي اقتنت مدى حياتها نحو ثلاثين منها.

وقال متحدث باسم موقع «بيتس فور هومز» (Pets4Homes) الالكتروني البريطاني لبيع الحيوانات المدللة أمس الاثنين إن «الأسعار التي يطرحها مربو كلاب كورغي المسجلة رسميا وصلت إلى مستوى مرتفع جديد اليوم».



وأشار إلى أن متوسط الأسعار «تضاعف» في الأيام الثلاثة الفائتة، مضيفا «في أحدث إعلانات البيع، تجاوزت أسعار بعض أنواع كورغي للمرة الأولى الـ2500 جنيه (نحو 2690 دولارا)».

وشهد الموقع «عمليات بحث يومية عن كلاب كورغي أعلى بعشر مرات من الفترة نفسها خلال الأسبوع الفائت».

ويعكس هذا الارتفاع زيادة على طلب كلاب كورغي وأسعارا تجاوزت تلك المسجلة خلال فترة جائحة كوفيد-19 حين بلغت مبيعات الحيوانات المدللة ذروتها.



واقتنت الملكة إليزابيث الثانية الكثير من هذه الكلاب الصغيرة مع تفضيلها سلالة «بيمبروك» إضافة إلى «دورغي»، وهو تزاوج بين سلالتي كورغي وداشهند.