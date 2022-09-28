رحبت مساعد نائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث د. نورية الكندري بأعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح بما فيه خدمة البحث العلمي.



وأوضحت د. الكندري أن سلفة البحث التمهيدي (RIG) تقع ضمن فئات المنح البحثية المتنوعة التي يقدمها قطاع الأبحاث ضمن أنشطة مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث في دعم البحث العلمي، كما تعد نقطة الانطلاق للمشاريع والأبحاث الأخرى التي من شأنها رفع تصنيف جامعة الكويت.



وأشارت د. الكندري إلى أن قطاع الأبحاث يقدم سلفة البحث التمهيدي (RIG) لأعضاء الهيئة الأكاديمية الكويتيين الجدد ممن لم يمض على انضمامهم لجامعة الكويت عامان أكاديميان بهدف إطلاعهم على البرامج البحثية والسياسات والإجراءات المتبعة في الجامعة، وذلك لإنجاز الأبحاث في مختلف المجالات.



كما حثت د. نورية الكندري أعضاء الهيئة الأكاديمية على عدم التردد في التواصل مع موظفي قطاع الأبحاث للرد على استفساراتهم، وزيارة الموقع الإلكتروني للقطاع:



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لما يحويه من معلومات بحثية قيمة تسهل على الباحثين استكمال بحوثهم العلمية.