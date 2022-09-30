أعلنت اللجنة الرئيسية في الدائرة الانتخابية الأولى أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي (أمة 2022) وذلك بعد فرز الأصوات المشاركة في العملية الانتخابية التي جرت يوم أمس الخميس.



وفيما يلي السيرة الذاتية للفائزين العشرة في الدائرة وفق عدد الأصوات:



٭ الفائز الأول: عبدالله جاسم المضف: مواليد 1983 ـ حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت ـ عمل في القطاعين المصرفي والاستثماري ـ عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية ـ عضو مجلس الأمة 2020.



٭ الفائز الثاني: د.حسن عبدالله جوهر: مواليد عام 1960 ـ دكتوراه في العلوم السياسية ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت (1991 ـ 1996) ـ عضو مجلس الأمة (1996 ـ 1999 ـ 2003 ـ 2006 ـ 2008 ـ 2020) ـ عضو جمعية الصحافيين ومنظمة العفو الدولية والنادي العربي الرياضي.



٭ الفائز الثالث: أسامة زيد الزيد: عمل في قطاع البتروكيماويات.



٭ الفائز الرابع: أحمد حاجي لاري: مواليد 1955 ـ حاصل على درجة البكالوريوس بالإحصاء ـ عضو المجلس البلدي (1993 ـ 1995 ـ 1999) ـ عضو مجلس الأمة (2006 ـ 2008 ـ 2013 تكميلي).



٭ الفائز الخامس: عيسى أحمد الكندري: مواليد 1963 ـ شغل منصب وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية سابقا ـ دبلوم المعهد التجاري تخصص بنوك ـ موظف بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ـ عضو مجلس الأمة (2013 ـ 2016 ـ 2020) ـ عضو جمعية الصحافيين عضو جمعية حقوق الإنسان ـ عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت.



٭ الفائز السادس: د.عادل جاسم الدمخي: مواليد 1965 ـ عضو مجلس الأمة 2012 المبطل ـ 2016 ـ دكتوراه في الشريعة الإسلامية.

٭ الفائز السابع: أسامة عيسى الشاهين: ماجستير قانون ـ عضو مجلس الأمة 2012 المبطل ـ 2016 ـ 2020 ـ محامي دولة ـ عضو جمعية المحامين ـ عضو جمعية (برلمانيون لأجل القدس).



٭ الفائز الثامن: صالح أحمد عاشور: مواليد 1953 ـ حاصل على دبلوم بالتربية وبكالوريوس اقتصاد ـ عمل مساعد مهندس في وزارة المواصلات وضابطا بالجيش الكويتي ـ عضو جمعية حقوق الإنسان الكويتية ـ عضو الجمعية الاقتصادية الكويتية ـ عضو جمعية الخريجين الكويتية ـ عضو مجلس الأمة (1999 ـ 2003 ـ 2006 ـ 2008 ـ 2009 ـ 2012 مبطل ـ 2012 ـ 2013 ـ 2016).



٭ الفائز التاسع: حمد محمد المدلج: مواليد ـ 1984 ـ حاصل على درجة البكالريوس في العلوم العسكرية عمل ضابطا في وزارة الدفاع ـ عضو مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية (2011 ـ 2013) ـ عضو المجلس البلدي (2010 ـ 2013).



٭ الفائز العاشر: خالد مرزوق العميرة: حاصل على درجة البكالوريوس للعلوم الأمنية ـ عمل ضابطا في وزارة الداخلية ـ عمل مديرا لإدارة السجل العام بالإدارة العامة لمكتب وكيل وزارة الداخلية.