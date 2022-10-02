محمود عيسى



توقع تقرير «سوق إدارة الثروات العالمية لعام 2022» الصادر عن شركة بيزنس ريسيرتش كومباني، أن ينمو سوق إدارة الثروات العالمية من 1.5 تريليون دولار في 2021 إلى 1.7 تريليون دولار في 2022 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 14.2%.

وتوقع التقرير أيضا ان يواصل السوق نموه ليصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2026 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8%، حيث تعمل العديد من شركات إدارة الثروات على زيادة الإنفاق على الأمن السيبراني لتحصين نفسها من مخاطر الهجمات الإلكترونية.

وتتلخص الاتجاهات الرئيسية لسوق إدارة الثروات في تركيز العديد من شركات إدارة الثروات استثماراتها في تعزيز إمكانات تحليلات البيانات الضخمة لتوليد الرؤى التي تساعد على تحسين عروض الخدمات وزيادة جاذبيتها وبالتالي تعظيم الإيرادات.