أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادرها أن مؤسسة البترول الكويتية تعتزم تنظيم حفل رسمي لإطلاق استراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة لعام 2040 وذلك بعد الانتهاء من الاستراتيجية وتعديلها.



وقالت المصادر إن الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول انتهت مؤخرا من تعديل استراتيجيتها لعام 2040 وذلك وفقا للتغيرات المطلوبة من الحكومة.

وذكرت أن استراتيجية القطاع النفطي لعام 2040 تتمتع بأهمية قصوى في كل عمليات وأنشطة مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، حيث إن هذه الاستراتيجية تشمل كل مجالات العمل، سواء المرتبطة بشكل مباشر بالعمليات النفطية، أو تلك المكملة لها والتي تأخذ كذلك حيزا من اهتمام القطاع.



وفي هذا السياق، تعتزم «البترول» طرح ممارسة بشأن تنظيم الحفل ومن المقرر نشر الممارسة في عدد غد من مجلة «الكويت اليوم»، وحددت «البترول» آخر موعد لتقديم العطاءات في 8 نوفمبر المقبل، وتسري العطاءات لمدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ الإقفال وتبلغ قيمة التأمين الأولي للممارسة ألف دينار صالحة طول مدة سريان العطاء.



وستعقد «مؤسسة البترول» اجتماعا تمهيديا بتاريخ 17 أكتوبر الجاري للرد على استفسارات الممارسين.



تجدر الإشارة الى أن الكويت عدلت أكثر من مرة استراتيجية القطاع النفطي لعام 2040، والتي كان آخرها مطلع عام 2019، حيث تبنت الاستراتيجية القديمة تحقيق طاقة إنتاجية من النفط الخام في الكويت بشكل ثابت حول 4.75 ملايين برميل يوميا، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية للكويت نحو 3 ملايين برميل، ما يحمل تخوفات من أن تكون توقعات الدراسة المعدة في هذا الشأن مبالغا فيها بعض الشيء، ويجب إعادة النظر في تقديرها في ضوء دراسة جديدة أكثر دقة لمختلف الجوانب ذات الصلة بجدوى مشاريع الخطة.