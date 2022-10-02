37.83 مليار دينار القيمة الرأسمالية السوقية لأكبر 30 شركة مدرجة



المحلل المالي



بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد - البحرين عن طريق تبادل الأسهم، وذلك بالتنازل عن 97.273% من اسهم رأسمال «الأهلي المتحد» أي ما يعادل 10.8 مليارات سهم من اسهم الأهلي المتحد لصالح «بيتك» حيث ارتفع رأس مال بيت التمويل الكويتي من 928.57 مليون دينار الى 1.33 مليار دينار موزعة على 13.3 مليار سهم، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي قائمة الشركات الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية السوقية في بورصة الكويت وبقيمة رأسمالية سوقية بلغت 11.45 مليار دينار أي ما يعادل 26.7% من القيمة الرأسمالية السوقية الاجمالية لبورصة الكويت التي سجلت 42.87 مليار دينار كما في 27 سبتمبر 2022، تلاه بنك الكويت الوطني بوزن 17.39% في السوق أي ما يعادل قيمة رأسمالية سوقية 7.45 مليارات دينار والشركات الأخرى في رأس اللائحة تبتعد من حيث الوزن عن «بيتك» و«الوطني» حيث جاء بنك بوبيان في المركز الثالث بوزن في السوق نسبته 6.72% ومن ثم مجموعة«زين» بوزن 5.93% و«أجيليتي» بوزن 4.25% في البورصة.



في الأساس وقبل استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد - البحرين» كان واضحا تركز البورصة الكويتية من حيث القيمة الرأسمالية السوقية والتداولات في عدد محدود وقليل من الأسهم المدرجة حيث بلغت القيمة الرأسمالية السوقية لأكبر 30 شركة مدرجة من حيث الوزن في السوق نحو 37.83 مليار دينار، ما يعادل 88% من البورصة وشكلت 20% من إجمالي عدد الشركات المدرجة التي بلغت 153 شركة بينما الأسهم الأخرى والتي شكلت 80% من عدد الأسهم المدرجة فقد بلغ وزنها السوقي 12% فقط، وهي بمعظمها اسهم ذات قيمة سوقية صغيرة الحجم تتراوح قيمتها السوقية بين مليونين و190 مليون دينار.



بعد هذا الاستحواذ والتغيير الملحوظ في تركز السوق من حيث أوزان الشركات تتبين الحاجة الى إدراج شركات متوسطة الى كبيرة الحجم من حيث القيمة الرأسمالية السوقية في بورصة الكويت وذلك بهدف خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين وتنشيط السيولة وتنويع الأوراق المالية وتوزيعها على كل القطاعات لخلق بعض التوازن لصالح المستثمرين بحيث لا تكون البورصة عرضة لمخاطر تقلب أسعار الأسهم الثقيلة الوزن بالإضافة الى احتساب المؤشرات الوزنية للبورصة والقطاعات على أساس القيمة الرأسمالية السوقية للاسهم القابلة للتداول Free Float Shares للشركات المدرجة، حيث إن عدد كبير من الشركات ممسوكة من قبل مستثمرين استراتيجيين، وبالتالي الأخذ بعين الاعتبار سيولة الأسهم المدرجة.



وكان «بيتك» أفصح في وقت سابق من الاسبوع الماضي عن الجدول المحدث للاحداث الرئيسية لعملية الاستحواذ، حيث قال ان تاريخ النفاذ سيكون اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر، وسيكون أول يوم لتداول أسهم «بيتك» الجديدة في تاريخ 6 أكتوبر الجاري، على أن يكون انتهاء فترة الـ 60 يوما لاعتراض المساهمين الذين لم يقدموا استمارات القبول بتاريخ 14 نوفمبر 2022، وتسجيل أسهم بيتك الجديدة بأسماء باقي مساهمي الأهلي المتحد الذين لم يقدموا استمارات القبول بتاريخ 20 نوفمبر المقبل، وأول يوم لتداول اسهم بيتم الجديدة للمساهمين الذين لم يقدموا استمارات القبول في 27 نوفمبر 2022.