بحثت لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس عددا من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في المجال النقدي.



وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة الـ79 في مدينة «الدمام» شرقي السعودية برئاسة محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية د. فهد المبارك وحضور محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون.



وأوضحت الأمانة العامة أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى توصيات اللجان والفرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول مجلس التعاون وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي الخليجي والمبادرات التكاملية في هذا المجال.



وذكرت أن اللجنة ناقشت تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي والمصرفي.



وبينت الأمانة أن اللجنة اطلعت كذلك على أهم التطورات والمستجدات بشأن المراحل التي أنجزها المجلس النقدي خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استعراض أحدث التطورات النقدية والمالية بدول مجلس التعاون.



يذكر أن الاجتماع حضره مساعد المحافظ للسياسة النقدية والاستقرار المالي بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إبراهيم الزعابي ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج والرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني طاهر العمري ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر آل ثاني كما شارك به الأمين العام لمجلس التعاون د. نايف الحجرف.