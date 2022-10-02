أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس أن أكثر من نصف مليون سوري كانوا قد فروا الى تركيا، عادوا الى بلادهم منذ 2016.



وقال الرئيس امام البرلمان التركي «منذ بدء عملياتنا عبر الحدود في سورية العام 2016، عاد نحو 526 ألفا طوعا الى المناطق الامنية التي أقمناها» قاصدا مناطق «غصن الزيتون» و«درع الفرات».



وأعلن الرئيس التركي في الأشهر الأخيرة أنه «يعد» لعودة مليون من اللاجئين السوريين على اساس طوعي من أصل 3.7 ملايين لاجئ مسجلين رسميا في تركيا.



وبدعم من المجتمع الدولي، يأمل بمواصلة تمويل المساكن والبنى التحتية في شمال غرب سورية، آخر منطقة تسيطر عليها فصائل معارضة وتنشر فيها أنقرة قواتها.



وقضية استضافة اللاجئين السوريين باتت موضوع الساعة في تركيا، قبل ثمانية أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية وفي وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية ونقدية حادة.



وتواظب أحزاب معارضة على مطالبة السلطات بإعادة ملايين السوريين، وفتح قنوات اتصال مع حكومة دمشق وهو ما اعلنت حكومة اردوغان استعدادها للقيام به بمباركة من موسكو.