بدأت منذ أمس عملية تسجيل السوريين المفترضة على مخصصات المازوت عبر البطاقة الذكية، وفقا لما سبق أن أعلنته وزارة النفط والثروة المعدنية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» قبل أيام، إنه يمكن للمواطنين طلب تعبئة كمية 50 لتر مازوت بالسعر الحر من المحطات المخصصة للبيع بالسعر الحر، عبر عمليات التسجيل المتاحة من خلال البطاقة.

وأكدت أن عمليات توزيع مازوت التدفئة بالسعر المدعوم مستمرة ولن تتوقف خلال أيام الجمعة لرفع نسبة توزيع مازوت التدفئة وإيصال الدفعة الأولى إلى كافة العائلات في أقصر وقت ممكن. وسبق أن أوضحت الوزارة بأن أولوية التنفيذ بعد التسجيل ستكون تبعا لأقدم عملية شراء سابقة.

من جهتها، نقلت صحيفة «الوطن» مدير الصيانة والتشغيل في شركة «محروقات» عيسى عيسى أنه تم تخصيص 20% من كامل الكميات الموزعة من مادة المازوت لغرض التدفئة مبدئيا.