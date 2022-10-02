سامح عبدالحفيظ



تتسارع الأحداث على المستوى البرلماني تجاه حسم العديد من الأمور المتعلقة بتشكيل هيئة مجلس الأمة خصوصا ان الفترة الزمنية الدستورية للوضع القائم توجب الانتهاء منها خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النيابية. وعلى مستوى رئاسة المجلس وبعد أن أعلن رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون عزمه الترشح لرئاسة المجلس سارع غير نائب لإعلان التصويت له منهم د.عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ود.حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.مبارك الطشة.



وحول منصب نائب الرئيس ستكون هناك منافسة ما لم يتنازل البعض، حيث أعلن النائب د.حسن جوهر عزمه الترشح لمنصب نائب الرئيس وكذلك مبارك الحجرف وعيسى الكندري والصيفي الصيفي، فيما قال النائب أسامة الشاهين انه سيترشح لمنصب أمين السر.



مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» إن نوابا يجرون مشاورات لترتيب عقد اجتماع موسع لكل الأعضاء لحسم الأمور العالقة والاتفاق على جدول الأولويات بما فيها اللجان البرلمانية.



وفي هذا الإطار، قال النائب عبدالله الأنبعي انه أصبح من الواجب على النواب الإسراع بعقد اجتماع تنسيقي لترتيب الأولويات للمرحلة المقبلة «فالشعب الكويتي يترقب منا العمل والإنجازات».



وأضاف: تحقيق مكاسب للشعب الكويتي هو أولى الأولويات.