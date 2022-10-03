سجل كل من النجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند والانجليزي فيل فودن ثلاثية «هاتريك» ليلحق مان سيتي خسارة مذلة 6-3 بجاره وضيفه مان يونايتد أمس ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز.

وسجل فودن (8، 44 و73) وهالاند (34، 37 و64) أهداف «السيتي»، فيما أحرز البرازيلي أنتوني (56) والبديل الفرنسي أنتوني مارسيال (84 و90+1 من ركلة جزاء) أهداف يونايتد «الشياطين»، ليرفع الفائز رصيده الى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر، فيما بقي مان يونايتد على رصيده السابق 12 نقطة في المركز السادس.



وبات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز يسجل «هاتريك» في ثلاث مباريات على ملعب فريقه، وذلك في أكثر «ديربيات» مدينة مانشستر غزارة تهديفية في التاريخ، كما بات أسرع لاعب في تاريخ «البريمييرليغ» يصل إلى «الهاتريك» الثالث بعد 8 مباريات فقط، مقارنة بمايكل اوين، بعد 46 مباراة، كما بات هالاند أول لاعب من مان سيتي يسجل هاتريك في شباك يونايتد، منذ فرانسيس لي في شهر ديسمبر 1970، والثالث بشكل عام، خلف هوراسي بارنيس الذي وضع البصمة الأولى في شهر أكتوبر 1921، كما أصبح هالاند بعمر 22 عاما و72 يوما، ثاني أصغر لاعب يسجل في أول ديربي له بقميص «السيتي»، خلف ماريو بالوتيلي بعمر 21 عاما و72 يوما في أكتوبر 2011.



وحقق وست هام فوزه الثاني هذا الموسم بفوزه على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين. ويلعب اليوم ليستر سيتي مع نوتنغهام فورست في ختام المرحلة.