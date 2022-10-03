سجل كل من النجم النرويجي الشاب إرلينغ هالاند وفيل فودن ثلاثية «هاتريك» ليلحق مان سيتي خسارة مذلة 6-3 بجاره وضيفه يونايتد ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز.



وسجل فودن (8،44 و73) وهالاند (34،37 و64) أهداف سيتي، فيما أحرز البرازيلي أنتوني (56) والبديل الفرنسي أنتوني مارسيال (84 و90+1 من ركلة جزاء) أهداف يونايتد.



وبات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز يسجل «هاتريك» في ثلاث مباريات على ملعبه تواليا، وذلك في أكثر «ديربيات» مدينة مانشستر غزارة تهديفية في التاريخ.



ورفع بطل إنجلترا رصيده الى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر والفائز السبت على جاره توتنهام 3-1.



وواصل هالاند، انطلاقته الصاروخية للموسم وتحطيم الارقام القياسية ورفع رصيده الى 14 هدفا من أول 8 مباريات في الدوري وبات أول لاعب يسجل أكثر من 11 هدفا في أول 10 مباريات في البطولة، متخطيا رقم كل من ميك كوين والسنغالي بابيس سيسيه والاسباني دييغو كوستا.



كما بات في رصيده 17 هدفا في 10 مباريات مع «السيتي»، وقال هالاند بعد المباراة: «يمكنكم أن تروا الكرات التي مررناها لبعضنا البعض، نريد دائما التقدم الى الامام والهجوم، مضيفا هذا ما أحبه في الفريق، هذا أمر رائع».



وحافظ فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا على سجله الخالي من الهزائم في الدوري هذا الموسم (ستة انتصارات وتعادلان)، علما أنه لعب مع أحد الستة الكبار للمرة الاولى.



بعد بداية كارثية للموسم إثر هزيمتين تواليا، تمكن الشياطين الحمر بقيادة مدربهم الجديد الهولندي إريك تن هاغ من الانتفاضة وتحقيق أربعة انتصارات متتالية، بينها على كل من ليفربول وأرسنال، قبل أن ينتكسوا بهزيمة مذلة أمام سيتي ليتجمد رصيدهم عند 12 نقطة في المركز السادس.



وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددا عن التشكيلة الاساسية حتى ان تن هاغ لم يستعن به من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني على عكس البرازيلي كازيميرو القادم من ريال مدريد الاسباني هذا الموسم والذي دخل قبل نصف ساعة من النهاية.