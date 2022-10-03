سجل المهاجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والبديل كيليان مبابي هدفي فريقهما باريس سان جرمان وقاداه الى الفوز على نيس 2-1 والعودة إلى الصدارة، في المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم باريس عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (28)، قبل أن يدرك غايتان لابورد التعادل لنيس (47)، وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جرمان (83)، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة. ورفع سان جرمان رصيده إلى 25 نقطة مستعيدا الصدارة من مرسيليا.



ولم يذق سان جرمان الخسارة في مبارياته الـ 18 الأخيرة في «ليغ 1»، وهي أطول سلسلة حاليا حيث حقق 14 فوزا مقابل 4 تعادلات، كما تابع نتائجه الإيجابية رغم اكتفائه بفوز 1-0 في مباراتيه السابقتين (ضد بريست وليون) قبل التوجه الى البرتغال لمواجهة بنفيكا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الأربعاء في لقاء مهم لصدارة المجموعة.

وحقق لوريان فوزا مستحقا على ضيفه ليل 2-1، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث، فيما استقر ليل عند 13 نقطة بالمركز الثامن، كما حقق تولوز فوزا كبيرا على مونبلييه 4-2، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الـ 12، فيما استقر الخاسر عند 12 نقطة في المركز الـ 10.



ألمانيا



وسحق فيردر بريمن ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 5-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.



وتناوب على تسجيل أهداف بريمن نيكلاس فولكروغ (5 و13) ومارفن دوكش (8) والجزائري رامي بن سبعيني (37 خطأ في مرمى فريقه) وميتشل فيسر (73).



وسجل هدف مونشنغلادباخ الوحيد مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام (63).