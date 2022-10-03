أعرب المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز عن سعادته بالانتصار (1-0) ضد ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» على ملعب الأخير «إيبيروستار».

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 20. وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «كانت مباراة معقدة للغاية حصدنا 3 نقاط مهمة، وفي مباريات مثل هذه إذا لم تسجل الهدف الثاني يمكن أن تتعقد الأمور».



وأضاف: «تعاملنا بالصبر والهدوء ومن الصعب دائما مواجهة مثل هذا النظام الدفاعي واللعب في مساحات قليلة، كانت الأمور صعبة علينا، ففي الشوط الأول كنا جيدين لكن الشوط الثاني كنا أكثر طموحا وذهبنا لتسجيل الهدف الثاني».



وعن سلسلة اللاهزيمة خارج الأرض، أوضح: «سعداء لأننا نقوم بالأشياء بشكل جيد وحققنا رقما قياسيا مهما ونأمل أن يترجم بألقاب والفريق ينافس جيدا ويلعب مباريات صعبة وهذا يعني أننا عملنا بقوة وفي المسار الصحيح».



وبسؤاله عن إمكانية الدفع ببيكيه أساسيا ضد إنتر غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، أجاب تشافي: «يمكن للجميع أن يكونوا أساسيين وسنقوم بالمداورة واللعب كل 3 أيام أمر معقد وكان بيكيه وألبا وكريستنسن في مستوى عال للغاية».

واستكمل: «مرة أخرى ليفاندوفسكي يصنع الفارق وحصدنا 3 نقاط مهمة للغاية ومن الصعب الفوز في هذا الملعب وليفا لاعب كبير وأحد أفضل المهاجمين في العالم وبخلاف دوره كلاعب لديه دور مهم كقائد لزملائه».



وأتم: «فاتي ظهر بشكل جيد للغاية ومستواه ليس عاديا وأصبح لاعبا مهما للفريق».



وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 8 نقاط في المركز العاشر. وعاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه إشبيلية بهدفين نظيفين سجلهما ماركوس يورنتي (29) وألفارو موراتا (57).



ورفع أتلتيكو رصيده إلى 13 نقطة بفوزه الرابع هذا الموسم، وتقدم الى المركز الخامس مؤقتا، مستفيدا من تعادل قادش سلبا مع فياريال المتراجع الى المركز السادس مع 12 نقطة. وفاز بلد الوليد على مضيفه خيتافي 3-2،



كما تعادل إسبانيول مع ضيفه فالنسيا 2-2، ليرفع المستضيف رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ 16، فيما تقدم فالنسيا إلى النقطة الـ 10 بالمركز الثامن.



وتختتم المرحلة اليوم بلقاء رايو فايكانو وإلتشي.