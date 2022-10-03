تغلب لاتسيو على ضيفه سبيزيا 4-0 في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل أهداف «نسور العاصمة» ماتيا زاكايني (12) وأليسيو رومانيولي (24) وسيرجي سافيتش (61 و90).



ورفع لاتسيو رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي، وبفارق الأهداف أمام أتالانتا وميلان، فيما توقف رصيد سبيزيا عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.



إلى ذلك، يشعر المدير الفني لفريق ميلان ستيفانو بيولي بسعادة غير عادية، بعد الفوز المثير على إمبولي 3-1.



وقال بيولي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: «إنه انتصار للمجموعة، لكن هذا هو الحال دائما في ميلان، لأننا نستهدف التطور معا والقيام بأفضل ما يمكن».



ورغم تقدم ميلان بهدفه في الدقيقة 79 عن طريق أنتي ريبيتش، إلا أن إمبولي عادل النتيجة في الدقيقة 90+2، عن طريق نديم بايرامي.

ورد ميلان بهدفين قاتلين عن طريق بالو توريه ورافائيل لياو في الدقائق 90+4 و90+7. ورفع ميلان رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد إمبولي عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.



وتنفس روما الصعداء وزاد محن مضيفه إنتر ميلان عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب «جوسيبي مياتسا» في ميلانو في قمة المرحلة.



وتقدم إنتر عن طريق فيدريكو ديماركو (30)، قبل أن يدرك باولو ديبالا التعادل لروما (39)، قبل أن يخطف كريس سمولينغ هدف الفوز لروما (75).



هذا، وتختتم المرحلة اليوم بلقاء هيلاس فيرونا مع أودينيزي.