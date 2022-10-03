آلاء خليفة



وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة وزير التربية والتعليم العالي د.علي المضف خلال اجتماعه الأخير، على استحداث برنامج العلاج التنفسي، والذي يعد درة البرامج الطبية الفنية المقدم من الكلية.



وفي هذا السياق قال رئيس لجنة استحداث البرنامج ورئيس قسم العلوم الطبية التطبيقية البروفيسور سامي عليوة ان «العلاج التنفسي» هو البرنامج الأول الذي يقدم بالكويت في هذا المجال ويعتبر هدية «التطبيقي» لوزارة الصحة التي تعاني من ندرة العمالة الوطنية المتخصصة في هذا المجال النادر.



وبين عليوة ان الدراسة سوف تبدأ بالفصل الدراسي الأول للعام 2023/ 2024 ومدتها عامان دراسيان مقسمة الى 4 فصول والحد الأدنى للالتحاق بالبرنامج 70% «علمي علوم»، موجها الشكر لوزير التربية والتعليم العالي على الدعم اللامحدود للتعليم التطبيقي ومدير عام الهيئة البروفيسور جاسم الأنصاري وعميد كلية العلوم الصحية د.بدر الخلف.