

طالب الناشط السياسي فهد صياح أبو شيبة وزير التربية والتعليم وكذلك أعضاء مجلس الأمة بتبني اقتراح إضافة مسمى «معلم مساعد» إلى الهيكل الوظيفي في وزارة التربية بالتعليم العام أسوة بالتعليم الخاص وببقية الوظائف الأخرى مثل «مساعد مهندس، طبيب مساعد... إلخ»، مبينا أن ذلك من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل المعلم، كما أنه يخلق فرصا وظيفية، وبالتالي يكون حلا لمشكلة البطالة.



وقال ابو شيبة في تصريح صحافي بما أن قطار الدراسة قد انطلق وبدأ العام الدراسي الجديد، وأيضا من منطلق إيماننا برسالة المعلم السامية، وكذلك في سبيل جودة مخرجات التعليم، فإننا نشدد على أن تكون السنة الدراسية سنة مميزة، لاسيما بعد العودة الكاملة لطلبة المدارس قياسا بالسنتين الماضيتين إثر جائحة كورونا التي حدت من وجود الطلبة بالكامل خوفا من الإصابة بالعدوى.



وأضاف أن الطلبة الآن يحتاجون إلى خلق بيئة تعليمية، وكذلك رفع مستوى التعليم لهم، الأمر الذي سيساعدهم على التحصيل العلمي، لافتا إلى ان التعليم من أهم المرتكزات التي تحتاج إليه الدولة لأنها ستخرج أجيالا سيكونون هم رجال المستقبل، داعيا الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم التعليمية وأن يحققوا ما يصبون إليه ويعتلوا أعلى المراتب.