عبدالعزيز الفضلي



انضم طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية أمس الى قطار العام الدراسي الجديد بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث سبقهم في العودة الشاملة زملاؤهم في الابتدائي ورياض الأطفال بعد توقف استمر عامين بسبب كورونا.



وتفقد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب يرافقه الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.سعد المطيري ومدير عام منطقة الفروانية منصور الظفيري عددا من مدارس المتوسط والثانوي للاطمئنان على سير العمل في أول يوم دوام للطلبة بالمرحلتين.



وتقدم اليعقوب في تصريح صحافي بالتهنئة للطلبة، قائلا: نيابة عن كل منتسبي وزارة التربية يسعدني أن أهنئكم بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد. وتابع: أدعو أبنائي الطلبة أن نعمل يدا بيد لإتمام الخطة الدراسية على أكمل وجه، وأن نحرص على احترام معلمينا والاستماع إلى نصائحهم والعمل بها، فهم لم يبخلوا علينا يوما بعطائهم وجهودهم المباركة، كما أوصيكم بالالتزام بقوانين المدرسة والعطاء والنجاح، فأنتم أملنا في المستقبل ورمز فخرنا واعتزازنا، ونسأل الله أن يكون عام خير ونجاح على الجميع وأن يكون مليئا بالتفوق والتقدم والازدهار.