عبدالعزيز الفضلي



ذكر مدير مدرسة السيدان المتوسطة بنين في منطقة الأحمدي التعليمية عبدالرحمن العنزي أن اليوم (أمس) بدأنا انطلاقة العام الدراسي لطلاب المرحلة المتوسطة باستعدادات وتجهيزات مسبقة كانت في بداية دوام الهيئة التعليمية والإدارية.



وأكد العنزي أننا قمنا بكل التجهيزات والإمكانيات لاستقبال أبنائنا الطلبة وتجهيز جميع المرافق المدرسية من الفصول والمختبرات والورش والساحات من ناحية الصيانة والنظافة والتكييف وتوفير الكتب المدرسية لهم وأيضا توافر الهيئة التعليمية والإدارية حسب ميزانية المنطقة التعليمية.



وقال العنزي: «إننا اليوم سعداء بالعودة الشاملة لأبنائنا الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية بعد جائحة كورونا وبتعاون الجميع من الهيئة التعليمية والإدارية بتسخير متطلباتهم وإحساسهم بالمسؤولية في بداية العام الدراسي، سائلين الله عز وجل التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة ولزملائنا في الميدان التربوي في مدارس التعليم العام وأن يجعله عاما دراسيا مليئا بالنجاح والتوفيق وتعويض ما فات أبناءنا الطلاب خلال الأعوام الماضية أثناء جائحة كورونا».



على صعيد متصل، قامت وزارة التربية بتوفير 90 حافلة لنقل طلبة مدارس التربية الخاصة إضافة إلى توفير الحراسة وعمال النظافة في مختلف المدارس.