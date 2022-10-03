آلاء خليفة



أعلن رئيس الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح السويري عن عقد انتخابات الاتحاد فرع جامعة الكويت غدا الثلاثاء في جميع المواقع الجامعية.



وذكر السويري في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن أكثر من 35 ألف طالب وطالبة سيشاركون في عملية التصويت من الطلبة الكويتيين ومن فئة غير محددي الجنسية الذين يحق لهم التصويت، لافتا إلى أن هناك 3 قوائم ستشارك العام الحالي في الانتخابات وهي «القائمة الائتلافية والاتحاد الإسلامي، والقائمة المستقلة، والقائمة الإسلامية».



وأفاد بأن لجان الاقتراع ستكون في 4 مواقع جامعية، هي الشدادية «الهندسة والعلوم والعلوم الحياتية والآداب والتربية والعلوم الإدارية وكلية الصحة العامة»، وفي كيفان بكلية الشريعة، وفي الشويخ بكليتي العلوم الاجتماعية والحقوق، وفي الجابرية بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب المساعد.



وكشف السويري أن عملية الاقتراع ستبدأ في تمام الساعة 8 صباحا، وبعد انتهاء التصويت سيتم الفرز مباشرة في موقع الجامعة بكيفان «كلية التربية سابقا».



وحث رئيس الهيئة التنفيذية جميع الطلبة والطالبات الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات على المشاركة واختيار من يمثلهم مباركا لهم هذا العرس الديموقراطي الطلابي الذي تشهده جامعة الكويت سنويا.



كما وجه السويري رسالة إلى جميع القوائم الطلابية بأن يتحلوا بالروح الوطنية والمنافسة الشريفة وتمثيل جامعة الكويت خير تمثيل، مؤكدا أن الانتخابات يوم والزمالة دوم.