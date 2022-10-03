قالت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، إن إجمالي قيمة المعاملات التي أنجزتها خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو 3 ملايين دينار. وفي هذا السياق بين مدير الإدارة بالإنابة مبارك العتيبي في تصريح صحافي أمس، أن إجمالي المعاملات الصادرة والواردة المنجزة خلال شهر ذاته بلغ 2175 معاملة، في حين بلغ عدد شهادات «لمن يهمه الأمر» الصادرة للأفراد والمؤسسات 1969 شهادة و118 كتابا صادرا للوزارات والجهات الحكومية. وفيما يتعلق باجتماعات اللجان العاملة بإدارة نزع الملكية، أوضح أن لجنة الاعتراضات عقدت اجتماعا واحدا لمعاملتين. وتهدف الإدارة إلى نزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة بناء على القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء أو المجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية للتعويضات المقررة.